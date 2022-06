ASCOLI PICENO – C’è tempo fino a lunedì 27 giugno alle ore 12 per presentare le domande relative a tre bandi destinati alle persone con disabilità. È possibile fare istanza per l’avviso pubblico con cui si provvederà all’assegnazione di un contributo da concedere alle famiglie con persone affette da disabilità per le spese afferenti al pagamento di un educatore/assistente nella frequenza di centri o attività estivi.

Possono presentare domanda i genitori conviventi o i tutori di persone affette da disabilità, che abbiano un’età fino a 35 anni compiuti, residenti nei Comuni dell’Ambito Territoriale XXII. Gli altri due avvisi riguardano la frequenza gratuita dei centri estivi “Michele per tutti” e Sorrisi d’estate”: entrambi sono rivolti in via prioritaria alle famiglie con figli minori con certificazione di disabilità gravissima e, in via residuale, alle famiglie con figli minori con certificazione di disabilità grave. “Sorrisi d’estate” accoglierà bambini e ragazzi tra i 5 e 17 anni compiuti residenti nei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale XXII, mentre “Michele per tutti” aprirà le porte a bambini e ragazzi tra 3 e 17 anni compiuti, sempre residenti nei Comuni dell’Ats XXII.

Gli avvisi e i relativi moduli per le domande sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.ap.it nella sezione “Avvisi”. E’ possibile rivolgersi anche presso la sede dell’URP (in piazza Arringo 7) per ricevere la modulistica cartacea.

