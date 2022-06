di Mauro Vannini

ROTELLA – Tanti appuntamenti da giugno a settembre tra musica, danza, sport, eventi per bambini e molto altro.

Si parte Sabato 25 giugno con il Concerto in onore del tenore Augusto Salvucci. Il 31 luglio sarà il Turno di Vittorio Sgarbi con la sua “Lectio Magistralis”. Il 10 agosto per celebrare il patrono San Lorenzo si terrà un concerto per organo. Non può mancare il tradizionale appuntamento per la festa della “Beata Assunta Pallotta” ed il suggestivo “Miracolo della Fontana “.

Si chiude il 4 settembre con l’aperitivo al centro storico.

Per informazioni: Comune di Rotella Tel. 0736 374122, e- mail: [email protected]

Ecco il calendario completo.

