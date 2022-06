Progetto di Giocamondo per promuovere il territorio regionale attraverso un supporto digitale gratuito e fruibile anche da ipovedenti e audiolesi con itinerari speciali, esperienze creative e il coinvolgimento delle imprese locali.

ASCOLI PICENO – Un viaggio coinvolgente, unico, inclusivo e accessibile per scoprire le Marche? Ora nasce “App Marche Explorer“, una innovativa applicazione digitale mobile gratuita e fruibile da tutti, inclusi utenti ipovedenti e audiolesi, che consentirà di visitare la regione.

Il progetto, ideato dalla società cooperativa marchigiana Giocamondo, nell’ambito delle proprie attività sociali, intende promuovere il territorio attraverso la realizzazione e attivazione di questa innovativa app mobile con contenuti interattivi e multimediali mirati a supportare il visitatore.

Aspetto molto importante è anche quello della valorizzazione della cultura dell’accessibilità, per un territorio più aperto ed accogliente: per ipovedenti e audiolesi i contenuti saranno leggibili da screen reader e talkback installati. Gli itinerari scelti, dunque, saranno tutti accessibili anche per persone con disabilità, strutture incluse.

L’altro aspetto interessante del progetto “App Marche Explorer” è rappresentato, invece, dalla stretta collaborazione con le imprese locali per valorizzare i prodotti tipici e avvicinare il consumatore al produttore.

Attraverso l’app, il visitatore potrà scegliere l’itinerario che intende percorrere tra quelli disponibili (artistici e culturali, naturalistici ed escursionistici, artigianali e degli antichi mestieri) ed iniziare la propria avventura alla scoperta del territorio e dei suoi luoghi ricchi di storia e bellezze.

L’app sarà compatibile con dispositivi Android e iOS e distribuita gratuitamente mediante i rispettivi store. Sarà fruibile sia da smartphone che da tablet.

