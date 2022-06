Martedì 28 giugno nuovo appuntamento, presso il Circolo Acli Centro socio culturale Tofare Aps in via Oristano (angolo Via Napoli), dalle 17 alle 19, con i “Laboratori intergenerazionali del gioco degli scacchi”.

ASCOLI PICENO – Martedì 28 giugno nuovo appuntamento, presso il Circolo Acli Centro socio culturale Tofare Aps in via Oristano (angolo Via Napoli), dalle 17 alle 19, con i “Laboratori intergenerazionali del gioco degli scacchi“.

Si tratta di una iniziativa organizzata da Asd Aps Centro Iniziative Giovani e dal Centro socio culturale Tofare Aps Acli, in collaborazione con Acli Provinciali di Ascoli Piceno, Club Scacchi Offida e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli.

Il progetto consiste in lezioni e partite libere di scacchi, con la presenza di istruttori federali a disposizione per conoscere meglio questa disciplina.

Gli scacchi sono una attività particolarmente utile anche per bambini e ragazzi, per i quali c’è la possibilità di acquisire competenze utili non solo nel gioco ma anche in altre situazioni.

“Gli scacchi – dicono i promotori del progetto – sviluppano le abilità logiche, favoriscono l’apprendimento di materie logiche come la matematica e delle abilità visivo-spaziali, migliorano la concentrazione, la memoria e la pazienza, aiutano i bambini ad accettare le regole condivise, sviluppano la creatività e il pensiero strategico”

La partecipazione è aperta a cittadini di ogni età ed è gratuita.

Per informazioni ed iscrizioni si può contattare il numero 3442229927

