MONSAMPOLO DEL TRONTO – Il 2 luglio torna l’iniziativa “Camminata dei musei” con il settimo appuntamento dell’anno 2022, questa volta a Monsampolo.

L’iniziativa di Us Acli provinciale, col sostegno di Bim Tronto e con la collaborazione di Comune, prenderà il via alle 16:30 da Piazza Roma e prevede un tour del borgo alla scoperta delle ricchezze della città, in particolare dei musei cittadini e del centro storico.

Il progetto “Camminata dei musei” torna dunque per la settima volta (su oltre 50 eventi organizzati) a Monsampolo, segno evidente della volontà di valorizzare un luogo che ha al suo interno delle vere e proprie ricchezze storiche, artistiche e architettoniche.

L’adesione alla manifestazione è gratuita, si consigliano abbigliamento e scarpe comodi e di portare una bottiglietta d’acqua.

Per poter partecipare all’iniziativa occorre inviare un messaggio al numero 3939365509 indicando nome e cognome di chi partecipa e la data della manifestazione entro il 30 giugno. È comunque previsto un tetto massimo di iscritti pari a 100 persone.

Al termine del tour nel borgo di Monsampolo del Tronto sarà possibile partecipare alla camminata ludico motoria (con un percorso di 5 chilometri) ed allo gnocco party finale promosso da Asd Running Team D’Lu Mont.





Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.