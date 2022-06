ASCOLI PICENO – Grande successo per la rievocazione della notte di San Giovanni che si è svolta giovedì 23 giugno nell’ambito della seconda edizione della Rievocazione legata alla vigilia di San Giovanni il Battista.

La festa molto partecipata si è svolta presso il parco intergenerazionale Ama Parco, un’ area verde sita in zona Monticelli nel comune di Ascoli Piceno nella quale sono presenti 30 orti sociali sapientemente coltivati dai membri dell’ associazione Amici nella Natura. Si è trattato di un incontro caratterizzato dall’intreccio di miti , leggende e tradizioni popolari della cultura agreste, nel quale si sono alternati balli ed attività culturali tipiche in una location suggestiva.

Hanno animato la serata la compagnia di Trallallero – suono della tradizione popolare e i Piceni Pizzicati.

Nella serata sono stati svolti laboratori sulle erbe spontanee tipiche dei giorni del Solstizio , sono state riscoperte numerose antiche ricette della tradizione. Un percorso culturale che a partire dai miti legati al solstizio d’estate e alla notte più magica dell’ anno ha ripercorso l’ epoca medioevale fino ad arrivare ai nostri giorni nei quali gli antichi saperi tramandati perlopiù per via orale sono ancora disponibili e rappresentano parte della identità territoriale. Sono stati preparati il nocino e l’ acqua di San Giovanni come da tradizione. Un evento che è stato possibile grazie alla collaborazione di tutti coloro che sono intervenuti, compreso il comune di Ascoli Piceno che ha dato supporto materiale per lo svolgimento della manifestazione. Si ringraziano anche “Ascoli reti gas” ed il “Casolare Azzurro“.

