ASCOLI PICENO – L’Associazione Culturale Ancaria e Tipico Ascoli, con il patrocinio del Comune di Ascoli Piceno, hanno organizzato sabato 25 e domenica 26 giugno un suggestivo itinerario per rue e vie di Ascoli Piceno e della frazione di Castel Trosino, avvalendosi di quattro noti influencer marchigiani che vantano migliaia di follower. È stata l’occasione per una promozione della città e del suo territorio attraverso i social network Facebook – Instagram – TikTok. Questi gli influencer: Federica Silenzi, Leonardo Ercoli, Natascia Diomedi e Sara Bucefalo.

Il tour

Sabato 25 giugno.

Inizio ore 10, accompagnati da una guida turistica, per seguire il seguente itinerario: Porta Gemina (Porta Romana), Lavatoi di porta romana, Teatro Romano, Percorso del vecchio Decumano (Corso Mazzini) per arrivare a Piazza Arringo, Visita alla Sede della Quintana (scavi archeologici), Museo Archeologico con visita guidata dal personale del Museo alla nuova Sezione Romana e trasferimento Forte Malatesta e Visita guidata dal personale al Museo dell’Alto Medioevo con particolare focus sulla Sala V “Gli Ori di Casteltrosino”;

Ore 13.30 aperitivo presso un locale caratteristico e pranzo presso un Ristorante Tipico, per assaggiare le tipicità ascolane.

Ore 15.30 trasferimento a Casteltrosino, accoglienza da parte dell’Associazione Fara Castrum Trosei e alloggio presso la cosiddetta “Casa della Regina”.

Ore 16.30 incontro con le guide del posto e visita alla Necropoli Longobarda, all’interno del Parco Archeologico verranno narrate storie e leggende locali. Visita al Borgo di Castel Trosino e svelamento di aspetti e luoghi inediti.

Ore 19.30/20 cena presso una Taverna tradizionale di Castel Trosino con pietanze caratteristiche di cucina casalinga locale e poi riposo presso la Casa della Regina messa a disposizione per l’occasione.

Domenica 26 giugno.

Ore 08 colazione dolce e salata presso un B&B locale con utilizzo di materie prime del territorio.

Ore 09 visita al “Ponte di tasso” poi discesa ad Ascoli e tappa presso il Caffè Meletti, rinomato “Locale Storico”, per fotografie e video riprese nel locale e in terrazza.

Ore 13 consumo pasto nel porticato.

Ore 15 percorso dell’Itinerario Emidiano, accompagnati da esponenti dell’Associazione Sant’Emidio nel Mondo. Visita alla Cripta presso la Cattedrale. Poi, attraversando Piazza Vendidio Basso e il Ponte Romano, arrivo al Lavatoio di Porta Solestà, visita al Tempietto di Sant’Emidio Rosso e infine visita al monumentale Tempio di Sant’Emidio alle Grotte.

Lo scopo di questo itinerario, che ha visto gli influencer documentare tutto con fotografie e video, per poi realizzare Post, Video, Storie e Reel da pubblicare sui loro social network, su quelli del Comune e su quelli di Tipico Ascoli, è quello di offrire ai turisti un pacchetto, standard, che verrà inserito nel programma degli itinerari turistici del Comune e proposto anche attraverso materiale pubblicitario.

