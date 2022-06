ASCOLI PICENO- Calcio mercato in uscita, il club bianconero comunica, il trasferimento a titolo definitivo di Tommaso D’Orazio all’FC Südtirol. Il terzino abruzzese saluta l’Ascoli dopo due stagioni, in cui è sceso in campo 43 volte, realizzando un gol in Coppa Italia contro l’Udinese e quattro assist.

