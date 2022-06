Dal 19 al 21 agosto a Force (AP) torna Antichi Sapori, il Festival degli Artisti di Strada e delle tradizioni gastronomiche.

L’evento segna il ritorno dopo due anni di stop dovuti alle restrizioni dettate dalla pandemia. Il Comitato organizzativo ha deciso di ripartire e tornare a dare vita a un evento che nelle scorse edizioni ha portato migliaia di visitatori nel Borgo. “Un ritorno chiesto a gran voce da tutto il Comitato Organizzativo e dai collaboratori, ma anche da tutte le persone che negli anni si sono affezionate a questo evento”, ha dichiarato Agusto Curti, Presidente del Comitato Organizzativo di Antichi Sapori. “Vogliamo far rivivere questo grande evento, tenendo fede a ciò che è stato fino ad oggi e magari introducendo delle novità”.

Giocolieri, acrobati, comici, clown e performer torneranno quindi ad animare per tre giorni il “paese amico degli artisti di strada” creando un’atmosfera magica, incantata e di felicità condivisa.

Tra i paesaggi mozzafiato, le vie si trasformeranno in palcoscenici grazie alla presenza di artisti di livello internazionale. Non mancheranno, inoltre, gruppi di musica folkloristica e djset fino a tarda notte.

Oltre agli artisti, non mancheranno gli stand enogastronomici. Il menù di Antichi Sapori, come ogni anno, vuole riscopre le prelibatezze della tradizione locale, rispettando in maniera fedele le antiche ricette e utilizzando ingredienti dalle migliori aziende agricole locali.

A partire dai prossimi giorni, attraverso il canale Facebook Antichi Sapori Force (AP), saranno pubblicate ulteriori informazioni

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.