ASCOLI PICENO – Segue comunicato stampa a nome della segreteria provinciale metalmeccanici di Ascoli Piceno.

La Whirlpool non ha fatto il Piano Industriale ed è avviata ad una uscita dall’Europa con un percorso di vendita dell’Area Produttiva EMEA; questo percorso è destinato a concludersi entro il corrente anno.

Dentro questo progetto di vendita a Cinesi o Turchi, sembra però emergere un riassestamento preventivo del Potenziale Industriale EMEA; tagliare o ridefinire Siti Produttivi per poter offrire il miglior piatto all’acquirente; potrebbe sembrare un dettaglio ma una scelta in questo senso sarebbe esiziale per lo Stabilimento di Comunanza.

Con questo quadro di riferimento il rischio dello Stabilimento di Comunanza sarebbe immediato ed il mese di agosto potrebbe manifestarsi carico di eventi negativi. La Segreteria Provinciale UGL – Metalmeccanici ed i componenti RSU-UGL del Sito di Comunanza alzano il livello di allerta, pronti a mobilitarsi in difesa dei livelli occupazionali.

Già precedentemente avevamo denunciato le nostre perplessità e preoccupazione sull’organizzazione aziendale approssimativa, ma soprattutto sulla mancanza concreta d’investimenti. Abbiamo avuto risposte insoddisfacenti ed evasive e le argomentazioni messe sul tavolo dall’azienda del tutto forvianti.

Quanto sta accadendo nello Stabilimento di Comunanza consolida, purtroppo, l’ipotesi di messa a rischio del Sito Produttivo: mancati investimenti, fermate per CIGO, ferie anticipate, questione geopolitica, calo di ordini; il programma produttivo pezzi anno 2022 erano 750 mila pz ad oggi 630 mila pz ma oramai in profonda discesa.

Certamente bene ha fatto il Sindaco di Comunanza a mettere in campo Sindaci Provincia, Sindacati e Regione, per una risposta comune di tutto il territorio.

Le voci di fondo che si rincorrono di un possibile riassestamento prima della vendita, impongono di accelerare i tempi operativi della risposta Territoriale alla Whirlpool. Subito l’incontro di Sindacati Istituzioni Territoriali con la Regione; immediata e successiva la richiesta della Regione ad una urgente chiarificazione con la Whirlpool. Fare luce sull’ipotesi A di vendita e soprattutto allontanare l’ipotesi B di riassestamento preventivo sarebbe drammatico per Comunanza.

La Segreteria Provinciale ed i Componenti RSU-UGL ritengono che la partita con la Whirlpool sia molto difficile; proprio per questo va affrontata da subito, in unita con tutto il Territorio, per salvaguardare Sito Produttivo, livelli occupazionali ed economia di indotto.

