ROMA – Emanate le Ordinanze relative agli 11 bandi dal valore di circa 700 milioni di euro della Macromisura

B del Fondo complementare sisma al PNRR, che è dedicata al rilancio economico e sociale delle

quattro regioni colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Un passo

fondamentale, anche per rispettare le stringenti tempistiche dettate dal Ministero dell’Economia e

delle Finanze.

Il pacchetto di misure approvato dalla Cabina di Coordinamento integrata, presieduta dal

Commissario Straordinario alla Ricostruzione sisma 2016 Giovanni Legnini, mira a favorire lo

sviluppo, la crescita occupazionale, l’inclusione sociale, anche attraverso il terzo settore, il turismo,

la cultura, l’economia circolare, il riuso delle macerie, la filiera del legno ed agroalimentare e le

comunità energetiche, nei due crateri post-sisma 2009 e 2016-17 dell’Appennino centrale.

I bandi sono già pubblicati sul sito www.sisma2016.gov.it. Con il completamento della procedura

relativa al regime di aiuti da parte della Commissione Europea, i soggetti gestori Invitalia e

Unioncamere provvederanno poi alla pubblicazione degli avvisi entro la metà di luglio con

l’indicazione dei relativi tempi di apertura e chiusura degli sportelli.

Di particolare rilievo l’approvazione dei progetti per la prima rete integrata territoriale per la ricerca

e l’innovazione, per la realizzazione di quattro centri di ricerca e alta formazione, uno per ogni

regione e ciascuno dedicato a un ambito specifico: economia circolare e salute nel Lazio, con sede

principale a Rieti, digitalizzazione, valorizzazione, conservazione e fruizione dei beni culturali e

ambientali in Umbria, in Abruzzo il centro sulla sicurezza e tecnologie agroalimentari, nelle Marche

quello dedicato alla scienza e tecnica delle ricostruzioni. A questi si aggiunge la nuova sede

decentrata della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione a L’Aquila in accordo con

l’Università.

La Cabina di Coordinamento ha preso inoltre atto dello stato attuativo degli oltre 800 progetti

finanziati con la Macromisura A, dal valore di 1 miliardo e 80 milioni di euro, che hanno raggiunto

gli obiettivi fissati dal Mef grazie al lavoro intenso dei Comuni e degli Uffici Speciali alla

Ricostruzione.

“I bandi approvati dalla Cabina di coordinamento integrata sono il risultato di mesi di lavoro molto

fruttuoso, da parte dei soggetti attuatori Commissario sisma 2016 e Struttura di missione 2009, del

Dipartimento Casa Italia, delle Regioni, dei Sindaci, dei soggetti gestori Invitalia e Unioncamere e

degli esperti, le dirigenti della Struttura commissariale – ha sottolineato il Commissario Legnini -.

Si è altresì svolto un confronto molto collaborativo con il Dipartimento politiche europee della

Presidenza del Consiglio e con la Commissione europea finalizzato a massimizzare il regime di aiuti

con le deroghe previste dal Temporary framework per il Covid e per il contrasto alla crisi Ucraina”.

Ha aggiunto il Commissario Legnini: “Voglio ringraziare tutti i soggetti istituzionali e professionali

grazie al cui impegno siamo riusciti a rispettare la milestone del 30 giugno. Si tratta di un’opportunità

straordinaria per sostenere lo sviluppo, il lavoro e la ricerca nei territori dei due crateri, che con

questo step attuativo potranno giovarsi non soltanto dei processi di ricostruzione in corso ma anche

di strumenti e incentivi per affrontare i nodi storici dello sviluppo dell’Appennino centrale”.

Conclude Legnini: “Adesso spetta alle Regioni e in particolare alle Società di sviluppo regionali

designate, al sistema camerale, alle associazioni di categoria, che voglio ringraziare per i contributi

forniti, ai Sindaci e a tutti gli attori sociali interessati, far conoscere, promuovere e accompagnare le

misure varate per attrarre nuovi investimenti nei territori colpiti dai terremoti”.

