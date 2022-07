ASCOLI PICENO – Solo i calci di rigore hanno fermato la corsa della formazione dei Giovanissimi 2007 del Monticelli Calcio al Torneo “Arcomagno Cup”, che si è svolto a Scalea in Calabria.

I Campioni Provinciali Giovanissimi 2022, guidati da mister Mauro Giorgi, si sono comunque fatti onore. Dopo aver conquistato il secondo posto nel girone eliminatorio, contro due squadre di Catanzaro (Kennedy Aquile e Taverna) e una di Napoli (la Giove Academy Afragola), hanno battuto il Riesi Caltanissetta, prima di arrendersi, dopo i calci di rigore, al Soccer Friend Salerno che fa parte del Milan Accademy.

“È stata comunque una bellissima esperienza – ha ammesso l’allenatore Mauro Giorgi – il Torneo ‘Arcomagno Cup’ è uno dei più importanti del Sud Italia e voglio ringraziare l’organizzazione per l’accoglienza e la grande disponibilità. I ragazzi sono stati un esempio di correttezza, lealtà, fair-play ed educazione non solo in campo. Il personale dell’Hotel Parco dei Principi di Scalea, che ci ha ospitato, mi ha fatto i complimenti per come si sono comportati e questo per me è il risultato più importante. È stato davvero bello vivere questi cinque giorni con genitori e figli e sono felice perché si è creato davvero un grande gruppo. Incontrare squadre forti e organizzate come Catanzaro, Napoli, Salerno e Caltanissetta è stato poi un motivo di crescita soprattutto umana. I ragazzi hanno fatto amicizia con tanti coetanei, si sono battuti in campo per vincere e hanno fatto di tutto per superare gli avversari, ma non era la cosa più importante. Ora ci godiamo le meritate vacanze pronti per affrontare il prossimo campionato Allievi Provinciali”.

Questi i ragazzi che hanno partecipato al Torneo ‘Arcomagno Cup’ a Scalea: Paolo Bedini (portiere) Lorenzo Nardini, Christian Taffora, Federico Maoloni, Marco Andreani, Mattia Carosi, Kevin Bakaj, Francesco Sabatini e Giuseppe Cappelli (difensori), Riccardo Angelini, Mario Oresti, Andrea Scarpantonii e David Riga (centrocampisti), Mattia Rosa, Marco D’Annunzio, Martin Mancini, Samuele De Angelis, Nicolò Graziaplena e Francesco Felicetti (attaccanti).

