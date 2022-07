ASCOLI PICENO- Sostenere le attività a favore del sociale e del terzo settore. È questo l’obiettivo della convenzione che è stata sottoscritta dall’Associazione di Promozione Sociale Cisi Centro per l’Integrazione e Studi Interculturali e l’Ambito Territoriale Sociale 22.

L’idea della collaborazione nasce dalla piattaforma InSharing.net, la piattaforma digitale nata nei mesi scorsi grazie all’Avviso pubblico “Più uniti e quindi più sostenibili” promosso dalla Fondazione Carisap.

La piattaforma ha l’obiettivo di promuovere le organizzazioni del terzo settore insieme ai loro servizi e prodotti con l’obiettivo di sostenere e dare forza a questa risorsa sociale del territoriale e spingere verso la digitalizzazione, oggi sempre più richiesta e necessaria.

L’accordo, siglato nei giorni scorsi, infatti ha l’obiettivo di creare una collaborazione tra l’Associazione e l’Ambito Territoriale Sociale 22 finalizzata alla crescita e alla promozione della piattaforma InSharing.net. Grazie a questa convenzione i due firmatari si impegnano a collaborare alla realizzazione di progetti di sviluppo locale su temi di interesse comune e legati al potenziamento delle politiche sociali e del welfare. Inoltre, Cisi e Ambito Territoriale 22 lavoreranno in sinergia per organizzare presentazioni ed eventi su tematiche di interesse per la collettività e per gli enti del terzo settore. Grazie alla collaborazione tra i due firmatari, verranno coinvolte le amministrazioni comunali interessate per sviluppare progettualità congiunte e diffondere l’utilizzo della piattaforma InSharing.net.

“La riforma del Terzo Settore sta sollecitando profondi cambiamenti nell’organizzazione ma anche nelle prospettive degli enti che ne fanno parte – commenta Ivano Corradetti, presidente di Cisi Centro per l’Integrazione e Studi Interculturali -. Il mondo del no profit è una enorme ricchezza per il territorio e con la nostra piattaforma digitale InSharing.net vogliamo sostenere e offrire uno strumento utile in questa fase di cambiamento. Il rapporto con l’Ambito Territoriale è, quindi, strategico per continuare a lavorare insieme alle istituzioni nella spinta alla crescita e al potenziamento delle politiche sociali e del welfare”.

Dichiarazione dell’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Ascoli Piceno delegato all’Ambito Territoriale Sociale 22:

“Non è più rinviabile la realizzazione di un welfare di Comunità che metta al centro i cittadini e che sul territorio favorisca la collaborazione tra diversi attori del pubblico, del privato e del privato sociale perché possano insieme dare risposte ai bisogni sempre più complessi della popolazione. Iniziative come questa spingono in maniera importante in questa direzione in modo costante e determinante.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.