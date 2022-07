SPINETOLI – Si è rinnovato l’appuntamento con la solidarietà, promosso dall’Associazione Italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma Spinetoli-Pagliare, che quest’anno è giunto alla sua quarta edizione.

È stata una cena solidale organizzata da un gruppo di amici, tra cui Massimo Morganti, Roberto Calvaresi, Vanessa Mastroberti ed Enrico Travaglini, che ha avuto come unico obiettivo quello di raccogliere fondi per la ricerca. Massimo, Roberto, Vanessa ed Enrico. Quattro amici che hanno imparato sulla loro pelle cosa volesse dire vivere in prima persona l’esperienza più devastante della loro vita. Massimo Morganti ha perso il padre Mariano a causa si un linfoma. Così come Cinzia la cugina di Roberto Calvaresi non ce l’ha fatta perché la leucemia se l’è portata via.

Ma poi ci sono anche storie con epiloghi diversi. Come quella di Enrico Travaglini che, grazie alle cure del reparto di ematologia dell’ospedale di Ascoli Piceno, è riuscito a sconfiggere un mieloma. O come la storia di Vanessa che ha vinto la sua battaglia contro un linfoma. Quattro racconti struggenti, certamente, ma che dimostrano che la malattia può essere combattuta e, in alcuni casi, sconfitta . Ma per riuscirci è necessario aiutare la ricerca scientifica e sostenere associazioni come l’Ail.

L’evento, patrocinato dall’Ail di Ascoli Piceno, si è svolto venerdì sera 1 luglio al ristorante Villa San Lazzaro di Offida, con la presenza del dottor Piero Galieni, direttore di ematologia dell’ospedale Mazzoni di Ascoli Piceno e del presidente della sezione Ail di Ascoli Piceno, Giuliano Agostini.

La serata è stata veramente organizzata bene e curata nei minimi dettagli dagli organizzatori.

Ad allegare la serata ci sono stati due grandi comici Nduccio e Stefano Tisi che hanno fatto divertire tutti i partecipanti.

Gli organizzatori si ritengono soddisfatti per aver raggiunto il sold out della serata ma in particolar modo per aver raccolto fondo da destinare all Ail di Ascoli e di conseguenza al reparto di Ematologia di Ascoli piceno

