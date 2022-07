“Le gestanti, qualora alla data di convocazione per l’assunzione a tempo indeterminato non siano in grado di svolgere l’obbligatoria prova di guida del motomezzo, possono scegliere subito l’ufficio di assegnazione. La data di assunzione viene rinviata nel momento in cui sia possibile effettuare la prova di guida senza rischi per la madre e il nascituro”