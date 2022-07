ASCOLI PICENO- La Lega Serie A ha comunicato le date della Coppa Italia Frecciarossa 2022/2023: l’Ascoli Calcio debutterà domenica 7 agosto col Venezia allo stadio “Penzo” in gara unica (orario da definire). In caso di superamento del turno, i bianconeri affronterebbero la vincente di Sampdoria-Reggina.

“SCORRE NEL SANGUE”: con questo claim l’Ascoli Calcio lancia la campagna abbonamenti s.s. 2022/23 valida per assistere alle 19 partite di Campionato in programma al Del Duca.

Il Club bianconero ha voluto accendere i riflettori sui tifosi, penalizzati negli ultimi due anni dalle restrizioni legate al Covid. La campagna di comunicazione prende spunto dalle immagini, divenute virali, del ritrovamento di decine di palloni da calcio sul tetto della chiesa di S. Tommaso ad Ascoli, palloni appartenuti a generazioni di bambini. Il messaggio è veicolato attraverso Annalisa, Massimo, Gianfranco e Bianca, componenti di una famiglia di tifosi bianconeri, una famiglia come tante, che testimonia come la passione per l’Ascoli si tramandi di padre in figlio perché il bianconero è un qualcosa che “scorre nel sangue”.

L’Ascoli Calcio ha tenuto in grande considerazione le esigenze delle famiglie, introducendo, affianco alle preesistenti tariffe “Under 14” e “Under 18”, anche quelle “Donna” e “Over 70”.

La FASE 1 di vendita degli abbonamenti prenderà il via dalle ore 10:00 di mercoledì 6 luglio e terminerà alle ore 23:00 di lunedì 11 luglio: in questa fase potranno acquistare le tessere annuali i possessori dei token e i sottoscrittori del pack 6 gare della stagione scorsa.

La FASE 2, vale a dire la vendita libera, aperta a tutti, inizierà alle ore 10:00 di mercoledì 13 luglio.

Tutte le informazioni sulle modalità di acquisto sono disponibili nella Home del sito ufficiale www.ascolicalcio1898.it e nelle sezioni interne dedicate agli abbonamenti.

Ticketone è il circuito di riferimento e l’abbonamento potrà essere acquistato online o presso lo Store di via Cairoli o nei punti vendita Ticketone.

CONVENIENZA: rispetto ai prezzi dei singoli biglietti, abbonandosi si risparmia dal 30% al 40% rispetto al prezzo del biglietto.

Esempio di famiglia composta da padre, madre e due figli (un Under 18 e un Under 14):

nel settore Tribuna Mazzone una famiglia di abbonati spenderà complessivamente 31,50 € a partita, mentre una famiglia di non abbonati spenderà 55,00 € a partita;nel settore Curva Nord una famiglia di abbonati spenderà complessivamente 22,50 € a partita, mentre una famiglia di non abbonati spenderà 37,00 € a partita.

