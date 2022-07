ASCOLI PICENO – Segue comunicato stampa Cimo.

Il sindacato dei medici Cimo giudica positivamente le notizie pubblicate nei giornali con cui la Direzione di Area Vasta 5 ha annunciato, in conferenza stampa, di aver trovato una soluzione alla copertura dei turni in Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza, dove, per la grave carenza di medici, si rischiava di non riuscire a garantire gli attuali livelli di assistenza.

Grazie all’intervento del nostro sindacato che aveva pubblicamente denunciato la grave criticità, dopo avere inutilmente richiesto un confronto con la Direzione, i vertici aziendali dell’AV5 si sono rapidamente mobilitati per trovare una soluzione percorribile.

Tuttavia, pur apprezzando l’impegno della Direzione, non è stata fornita alcuna informativa alle organizzazioni sindacali circa la natura delle soluzioni di imminente adozione, precludendo di fatto una analisi delle possibili ricadute sull’organizzazione del lavoro, sulla erogazione dei servizi e sulla verifica del rispetto della normativa contrattuale. Abbiamo quindi nuovamente chiesto un confronto al Direttore Generale su tali

problematiche auspicando in un positivo riscontro, ma stigmatizziamo il comportamento della Direzione che, ancora una volta, non ha coinvolto le organizzazioni sindacali su problematiche così rilevanti.

Anche perché dubitiamo che le soluzione proposte, cioè il coinvolgimento dei medici di altri reparti su base volontaria, possano risultare efficaci, posto che tale strada è già stata recentemente percorsa senza buon fine, data la mancanza di adesione al progetto di tutti i medici interpellati.

Al momento infatti abbiamo notizie che non siano ancora stati coperti tutti i turni di servizio previsti.

