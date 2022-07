ASCOLI PICENO – Dopo la prima edizione del 2021, torna ad Ascoli Piceno, dal 28 al 31 luglio, nel chiostro del Museo dell’ Arte ceramica, il Festival del Reportage, ideato dall’associazione FaRe e diretto dal fotografo ascolano Ignacio Maria Coccia dell’agenzia Contrasto, che ritrova ad Ascoli una vetrina in cui fotografi, videomaker e autori di radiodoc racconteranno, in presenza, le lro attività.

agenzia contrasto

Nikos Economopoulus, uno dei grandi fotografi Magnum, ripercorrerà i suoi lavori più famosi e premiati, ambientati soprattutto nei Balcani, in Grecia e in Turchia. Luigi Baldelli, per decenni compagno di viaggi di Ettore Mo, storica firma del Corriere della Sera, presenterà un video documentario sul riciclo della plastica in Etiopia. Il fotografo Massimo Berruti e l’autore di radiodoc Cristiano Tinazzi parleranno delle loro esperienze sul campo nell’Ucraina in guerra. Berruti, vincitore di molti premi prestigiosi, lo farà anche con una mostra di forte impatto, in bianco e nero, sostenuta da Fujifilm Italia presso la Galleria d’Arte Contemporanea “O. Licini”. Sempre nella sezione radiodoc, Matteo Tacconi porterà al festival tre lavori prodotti nell’Europa centro-orientale, spazio che ha indagato per quindici anni. E poi, di nuovo per la fotografia, ci saranno Francesca Leonardi con un progetto al femminile di taglio sociale, sviluppato a Castel Volturno, e Francesco Anselmi che, con la sua macchina, ha documentato la situazione lungo la frontiera tra Messico e Stati Uniti.

Mondi lontani, o relativamente lontani, narrati con la tecnica del reportage: andare, vedere, raccontare, prendendosi il giusto tempo per assemblare lavori di alta qualità.

Oltre agli incontri con gli autori ci saranno workshop, laboratori e letture portfolio.