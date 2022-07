Presenti i trenta convocati, ai quali si sono aggiunti Giordano, ufficializzato questa mattina e Ciciretti, in procinto di tornare in bianconero.

ASCOLI PICENO- Primo giorno di preparazione oggi per i bianconeri, che si sono ritrovati stamane alle ore 9:30 all’Hotel La Corte del Sole di Castel di Lama per il raduno. Presenti i trenta convocati, ai quali si sono aggiunti Giordano, ufficializzato questa mattina e Ciciretti, in procinto di tornare in bianconero. Ad accogliere Mister Bucchi, calciatori e staff i massimi esponenti del Club, da Patron Pulcinelli al Presidente Neri, fino all’AD Leo, al neo DG Verdone, al DS Valentini e a De Santis, nominato responsabile delle relazioni esterne e istituzionali..

Alle 11:15 il gruppo, a bordo del pullman, ha raggiunto l’azienda Fainplast, principale sponsor da anni e che nella s.s. 2022/23 avrà il proprio marchio sul fronte maglia delle divise da gioco in via esclusiva. La comitiva bianconera è stata guidata dal n. 1 di Fainplast, il Cav. Battista Faraotti, in un tour all’interno dell’azienda fino alle aree produttive. Alle ore 12:00 tutti in conferenza stampa, un appuntamento in diretta Facebook nel corso del quale sono state presentate la campagna abbonamenti e le nuove divise da gioco. Hanno preso parte alla conferenza anche il Patron di Distretti Ecologici, Bernardino Passeri, il Sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e l’Assessore allo Sport Stallone. Al termine, tutti a pranzo all’Hotel La Corte del Sole con il top management e i principali sponsor bianconeri. La squadra, dopo il riposo pomeridiano, si è ritrovata alle ore 18:00 al Picchio Village per una seduta atletica.

Fino a giovedì i bianconeri saranno impegnati in visite mediche al mattino e test atletici al pomeriggio. Dal 7 inizieranno gli allenamenti di gruppo e, proprio nel primo giorno di lavoro collettivo, ad assistere alla seduta saranno in via esclusiva i possessori dei token, che avranno acquistato l’ambito titolo entro domani, martedì 5 luglio. I tifosi assisteranno così all’allenamento e potranno incontrare Dionisi e compagni prima della sessione.

