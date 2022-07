ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale n. 423 del 5 luglio 2022 l’Amministrazione comunale ordina, per il giorno 8 luglio p.v.:

– dalle ore 18,00 alle ore 20,30 di interdire la viabilità in Via delle Torri (tratto L.go Clementi – C.so Mazzini), in Corso Mazzini ( tratto Piazza S. Agostino – Via del Trivio), in Via della Fortezza, P.zza Simonetti, in C.so T. e Trieste (tratto Via XX Settembre – P.zza Simonetti), per tutti i veicoli inclusi gli autorizzati;

– di disattivare, nella fascia oraria compresa tra le 18,00 e le ore 20,30, il varco “Cairoli”, con relativa temporanea revoca della Z.T.L. di Via Cairoli e di Via Ceci, onde realizzare una via di transito alternativa a Via delle Torri – C.so Mazzini temporaneamente interdette;

– di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 16,00 fino al termine esigenza in Via delle Torri – tratto L.go E. Clementi – Piazza S. Agostino, in C.so Mazzini tratto P.zza S. Agostino – fino a intersezione con la Via L. Dari e in P.zza S. Agostino su tutti i lati;

– la revoca temporanea e contestualmente il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 16,00 alle ore 20,00 per complessivi n.10(dieci) stalli, in ambo i lati, presso il parcheggio a pagamento sito in L.go Clementi, i quali verranno riservati per la sosta dei mezzi adibiti al trasporto dei cavalli;

– di inibire il passaggio del Trenino Turistico, Bus navetta e Bus elettrico dalle ore 17,30 fino alle ore 20,00 e comunque fino al termine della manifestazione del giorno 8 luglio 2022 nelle vie e piazze sopra indicate.

