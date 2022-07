ASCOLI PICENO . Edizione straordinaria della Quintana 9 luglio 2022 – Regolamentazione della viabilità e sosta

Riscontrata la necessità di disciplinare il traffico veicolare e la sosta delle auto in alcuni punti della città in occasione dell’edizione straordinaria della Quintana che si svolgerà sabato 9 luglio 2022 con inizio alle ore 19:00, l’Amministrazione comunale ordina di istituire, per il giorno 9 luglio 2022:

– dalle ore 18:00 e fino al termine della manifestazione l’interdizione della viabilità veicolare in P.zza V. Basso, Via B. Cairoli, Via del Trivio, Piazza del Popolo, C.so Trento e Trieste, P.zza Arringo, C.so V. Emanuele, Piazza G. Matteotti, Via delle Terme e Via G. Pascoli;

– di interdire la viabilità in Via L. Castellano Sisto V° dalle ore 18:00 fino al termine del passaggio del corteo dei figuranti e dalle ore 24:00 – inizio corteo di ritorno fino al termine del passaggio, tale interdizione non opera nei confronti dei residenti di Via Lungo Castellano Sisto V°, Via Pretoriana e vie limitrofe che potranno raggiungere le rispettive abitazioni, previa autorizzazione da parte del personale di P.L. presente sul posto, in ogni caso resta inibito l’accesso in Viale A. De Gasperi;

Dalle ore 16:00 alle ore 24:00:

– il divieto di sosta con rimozione coatta – compreso autorizzati – nelle vie e piazze di cui al precedente punto “1” e in V. le De Gasperi, ambo i lati, da intersezione con la Via San Germano fino a Piazza Matteotti;

– il divieto di sosta con rimozione coatta in Piazza Matteotti, lato sud, con contestuale revoca dell’offerta di sosta a pagamento da destinare alla sosta dei veicoli a servizio dei disabili;

– il divieto di sosta rimozione coatta in Piazza Matteotti, lato sud della corsia interna, con contestuale revoca dell’offerta di sosta riservata ai residenti ed autorizzati, da destinare alla sosta dei ciclomotori/motocicli;

– di inibire, altresì, il transito del Trenino Turistico e del Bus Elettrico nelle vie e piazze sopra indicate dalle ore 17:00 e fino al termine dell’ingresso del corteo dei figuranti all’interno del campo nonché dalle ore 23:00 fino al completo deflusso del corteo dal campo;

– di disattivare, dalle ore 18:00 del 9 luglio 2022alle ore 01:00 del 10 luglio 2022il varco elettronico “Carmine”, con relativa temporanea revoca della Z.T.L in C. so Mazzini, per quanto il solo transito, onde realizzare una via alternativa di passaggio per la temporanea interdizione di Piazza Matteotti – C.so V. Emanuele (varco “Bonaccorsi” già disattivato).

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21045

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.