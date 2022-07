ASCOLI PICENO – Il prossimo appuntamento con “Parchiamo” è in programma mercoledì 6 luglio al Parco di via Vittorio Emanuele Orlando, dalle ore 17 alle 19, con il laboratorio “Palline da giocoliere”. Si tratta del secondo degli otto eventi in programma per questo progetto finanziato dal Comune di Ascoli e organizzato dalla Pagefha in collaborazione con la Casa di Asterione e Oltre. “Vogliamo dare un ulteriore segnale di inclusività – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – attraverso i laboratori creativi che si svolgono nei nostri parchi cittadini. In questo modo perseguiamo un duplice scopo: il primo è favorire l’inclusione sociale delle persone con disabilità, il secondo valorizzare gli spazi verdi a disposizione della cittadinanza”. L’idea, nata in piena pandemia, prevede attività di gioco e divertimento con il coinvolgimento di ragazzi disabili e non. “Con ‘Parchiamo’ – ha aggiunto l’assessore ai Servizi sociali, Massimiliano Brugni – la città si apre ulteriormente alla condivisione e all’inclusione. Come Amministrazione comunale, si tratta dell’ennesimo progetto che testimonia la grande attenzione ai disabili e, in generale, alle fasce fragili della popolazione”.

I prossimi appuntamenti, oltre a quello di domani, mercoledì 6 luglio, sono in programma il 13 luglio (Parco dell’Annunziata), il 20 luglio (Parco Tasselli), il 27 luglio (Parco dell’Annunziata), il 31 agosto (Parco Tasselli), il 7 settembre (Parco via V.E. Orlando) e il 14 settembre (Parco dell’Annunziata), tutti con orario 17-19. La partecipazione ai laboratori è gratuita e riservata a un massimo di 20 iscritti. Al termine dei laboratori verrà offerta una merenda. Prenotazioni su Whatsapp al numero 346.9632669.

