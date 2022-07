I pompieri hanno poi provveduto alla bonifica dell’area e messo in sicurezza lo scenario dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte

FOLIGNANO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 6 luglio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle ore 12.30 circa in località Villa Pigna nel comune di Folignano per un incendio di una rimessa per attrezzi agricoli situata a ridosso della via Piceno Aprutina.

Due squadre del Comando di Ascoli Piceno sono intervenute con due autobotti ed un mezzo 4×4 per scongiurare il coinvolgimento delle fiamme sulla vegetazione circostante, facente parte anche di un parco di una struttura ricettiva.

I pompieri hanno poi provveduto alla bonifica dell’area e messo in sicurezza lo scenario dell’intervento. Non si segnalano persone coinvolte.

