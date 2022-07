MONTALTO MARCHE – Proiezione a Montalto delle Marche del documentario “The Iron Pope”, prodotto da Officina della Comunicazione, in collaborazione con Fondazione S. Giovanni XXIII, Fondazione Marche Cultura, Biblioteca Apostolica Vaticana e Diocesi di Macerata, dedicato a papa Sisto V, giovedì 7 luglio, alle ore 21, presso il Teatro Comunale.

La serata sarà presentata da Francesco Gesualdi, Direttore di Fondazione Marche Cultura e Responsabile di Marche Film Commission. Interverranno alla presentazione il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, l’Assessore alla Cultura, Giorgia Latini, la Dirigente ai Beni e alle Attività Culturali, Daniela Tisi e il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi. Ci sarà la partecipazione di Monsignor Carlo Bresciani, Vescovo della Diocesi di S. Benedetto del Tronto, Ripatransone, Montalto. La presentazione sarà accompagnata anche da membri della troupe che forniranno chiavi di lettura del film e ulteriori interpretazioni della figura di papa Sisto V. In particolare, per Officina della Comunicazione, interverrà il regista Omar Pesenti. Al termine della proiezione, verrà mostrato anche un video di backstage, un vero e proprio documentario che spiega la realizzazione del film che svelerà il prezioso lavoro svolto dalla troupe sul territorio marchigiano.

Realizzato in occasione del cinquecentenario della nascita di Sisto V, la proiezione del docufilm “The Iron Pope” a Montalto, un luogo a cui papa Sisto V era molto legato in quanto città d’origine della sua famiglia, rappresenta la tappa conclusiva di un tour che ha toccato tutto il territorio marchigiano. Papa Felice Peretti ha segnato non solo la fede ma anche la cultura, l’arte e la società delle Marche e questo docufilm racconta e celebra il suo personaggio che tanto ha dato alle comunità marchigiane. Attraverso una narrazione che alterna fiction e interviste, viene ricostruita la storia della vita e delle opere di Sisto V. Un narratore “improbabile”, Gioacchino Belli, introduce alcuni momenti di narrazione che sono in bilico tra la leggenda e la cronaca storica, facendo assaporare allo spettatore il carattere deciso e la forte personalità del cardinale Peretti. Il personaggio di Sisto V è interpretato dall’attore Francesco Castiglione. Gli interventi di Marco Roncalli, Alberto Guasco, Raffaele Tassotti e Giacomo Alimenti arricchiscono la narrazione di aneddoti che aiutano a delineare sempre più nitidamente la figura carismatica del Papa. La regia del film è di Omar Pesenti, il quale intende raccontare le numerose leggende di cui è ricca la biografia di Felice Peretti, mescolandole a dettagli storici veritieri. Il risultato è “un’opera pop, moderna, per certi versi inaspettata, ma certamente coesa e potente”, secondo le parole del regista stesso.

“Le celebrazioni di papa Sisto V sono state un momento importante per la cultura marchigiana, hanno restituito all’attualità una figura ecclesiastica di primo piano. Il linguaggio del cinema rafforza ulteriormente il racconto di questo grande pontefice marchigiano che ha vissuto intensamente e la cui determinazione è certamente presente nel dna della nostra Regione- ha affermato l’assessore alla Cultura della Regione Marche, Giorgia Latini.

“Siamo davvero felici di ospitare a Montalto delle Marche la proiezione di questo docufilm dedicato a papa Sisto V. Sono stati tanti e variegati nel corso dei mesi gli eventi organizzati per le celebrazioni a lui dedicate, grazie soprattutto al fondamentale impegno e attenzione della Regione Marche nella realizzazione. E siamo onorati che il 7 luglio si rinnovi l’occasione per festeggiare e ricordare papa Sisto V, questa volta attraverso un’opera cinematografica, alla presenza di una platea prestigiosa– ha dichiarato il sindaco di Montalto delle Marche, Daniel Matricardi.

