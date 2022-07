ASCOLI PICENO – Una vera e propria festa in piazza dal titolo “20 Anni in Festa, 20 Anni in Piazza” è in programma in piazza del Popolo ad Ascoli Piceno domenica 10 luglio, alle ore 21, con l’artista ascolano Stefano Tisi.

Oltre alle canzoni e ai siparietti comici, non mancheranno sul palco nomi dello spettacolo nazionale con i quali Tisi ha intrecciato importanti collaborazioni: dall’attore “Felliniano” Alvaro Vitali, che si esibirà con Stefania Corona, al celebre comico abruzzese ‘Nduccio, al conduttore Rai Beppe Convertini e all’attrice e imitatrice Morgana Giovannetti, l’ex bambina prodigio del “Bagaglino” di Roma, dove Tisi ha anche lavorato nel 2016. Ci saranno anche artisti locali come Letizia Rubini e Giorgia Antellini, l’attore ascolano Walter Galotto, la cantante Romana Stella, il comico Stellina e diversi ballerini. Oltre alle canzoni e al divertimento, inoltre, Tisi ripercorrerà le tappe principali della sua carriera e la sua attività di produttore artistico.

Con l’occasione, Stefano Tisi festeggerà i suoi primi venti anni di feste di piazza: “Non voglio festeggiare gli anni della mia carriera, ma gli anni che ho passato esibendomi nelle piazze di tanti paesi dove è sfociata la mia popolarità, sia come cantante comico sia come produttore artistico. La festa di piazza ti forma e ti arricchisce: nella piazza trovi la tradizione, la veracità della gente e soprattutto tanto sentimento. Per questo motivo l’ingresso sarà gratuito, in modo da permettere anche alle attività presenti di poter lavorare durante lo spettacolo – ha dichiarato. “Ho cantato in Rai e alla Mediaset, mi sono esibito in Canada, ho collaborato con personaggi nazionali, ma mai in Piazza del Popolo e per me è una grandissima emozione – ha aggiunto l’artista. “Ringrazio il sindaco Marco Fioravanti che mi ha scelto come protagonista di questa festa popolare” ha concluso.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.