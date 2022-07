Successivamente si procederà, come da prassi, alla messa in sicurezza dell’area interessata

CASTIGNANO – Ancora un intervento dei Vigili del Fuoco il 7 luglio nel Piceno.

Fiamme vicino a Castignano, sterpaglie a fuoco. Tutto ciò a causa d un fulmine.

Pompieri al lavoro per lo spegnimento del rogo, non si segnalano conseguenze a persone per fortuna.

Sul luogo anche la Protezione Civile.

