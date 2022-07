ASCOLI PICENO – Il Festival dell’Appennino, inclusivo di natura avanza a spron battuto, ed è proprio inclusività la parola d’ordine della terza giornata del festival, realizzata in collaborazione con Comete Impresa Sociale.

Appuntamento alle 16:15 all’Agrimusicismo CantAntonella per l’escursione “meta per tutti” alle pendici del Monte Vettore tra i lavandeti: 4,11 km con di percorso accessibile con 263 metri di dislivello, per circa due ore e mezza di camminata di livello di difficoltà T (turistico).

Complice d’eccezione Joëlette, la carrozzella da fuori strada che permette la pratica di gite o corse ad ogni persona a mobilità ridotta o in situazione di handicap, acquistata dal Bim che al oltre ad utilizzarla nelle iniziative che promuove in ambito turistico e culturale, la metterà a disposizione gratuitamente di tutte le associazioni culturali del territorio che ne facciano richiesta.

Al rientro rifocillamento e cena liberi. Al tramonto, alle 19:30 circa, a rubare la scena sarà lo spettacolo di burattini con i piedi “Va dove ti porta il piede” di Laura Kibel. Una sorta di ‘manifesto’ di un teatro di figura che utilizza il corpo, in particolare i piedi, per creare decine di comici personaggi. Cavallo di battaglia dell’artista, riunisce pezzi storici del suo repertorio internazionale che con ironia, ritmo e colori affronta temi universali come la lotta tra bene e male, la pace, l’amore. Sorprendente per grandi e piccoli, è uno spettacolo adatto a un pubblico di tutte le età.

Ad animare la serata saranno le canzoni chamber pop del musicista Valerio Lysander, cantante e pianista pop e folk, che si esibirà intorno alle 21:30.

Alcune raccomandazioni per l’escursione: indossare scarpe da trekking, avere con sé dell’acqua, portare un cambio, una felpa/k-way, un telo/stuoia. La partecipazione agli eventi è gratuita.

Giunto alla sua tredicesima edizione, sotto la guida di Bim Tronto e Mete Picene, con la direzione artistica dell’associazione Appennino Up, continua a mantenere il focus su rigenerazione e valorizzazione del Piceno, con un’attenzione particolare alle aree interne, attraverso la promozione di un turismo lento, sostenibile, accessibile, a forte caratterizzazione culturale.

Per informazioni, è possibile contattare il numero 333.9053322 o inviare una e-mail all’indirizzo [email protected] Tutte i dettagli riguardanti il calendario degli appuntamenti sono reperibili sul sito www.festivaldellappennino.it.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.