OFFIDA – Il 9 e 10 luglio tornano due appuntamenti storici del cartellone estivo offidano: GustandOffida e il Tributo a Morricone.

L’appuntamento con l’enogastronomia organizzato dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune è previsto dalle ore 20 di sabato 9 luglio. GustandOffida sarà una vera e propria cena itinerante per le vie del centro storico, alla scoperta di angoli nascosti e suggestivi. Antichi palazzi, grotte, cantine e incantevoli giardini, tipicità gastronomiche locali, dolci dal sapore antico, buon vino delle campagne offidane e liquori artigianali saranno i compagni di viaggio per questa invitante passeggiata.

Il percorso si concluderà in Piazza del Popolo dove si potranno degustare rinfrescanti cocktail e rilassarsi con della buona musica.

Si consiglia la prenotazione al numero 339.3994161. Il concerto Tributo a Morricone del Corpo Bandistico “Città di Offida” si terrà in Piazza del Popolo, domenica 10 luglio alle ore 21 (ingresso libero). Tra le novità dell’edizione 2022, un omaggio anche al maestro Nicola Piovani, premio Oscar nel 1999 per le musiche del film “La vita è bella”.

Si esibiranno le vocalist Valeria Svizzeri e Valentina Cinquino, mentre la conduzione della serata sarà affidata a Marica Cataldi, Donatella Mercolini e Mauro Moretti (del Gad’A)

“Torna uno degli appuntamenti classici dell’estate offidana – dichiara il Sindaco di Offida, Luigi Massa – Il Tributo a Morricone è apprezzato ben oltre i nostri confini comunali. Il concerto esalta la grande capacità artistica della nostra Banda, diretta dal Maestro Eldo Zazzetti che, di anno in anno, ha visto un’evoluzione e un innovazione della proposta artistica: pur rimanendo centrale l’omaggio alla produzione artistica del Maestro, sarà prevista l’esecuzione di pezzi di altri autori che hanno fatto la storia della musica”.

