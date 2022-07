ASCOLI PICENO – Torna anche a Luglio #PortamiInAscoli l’influencer tour finanziato dal Comune di Ascoli Piceno per promuovere attraverso i canali digital, nuove esperienze da vivere nel Piceno.

Nella mattina di giovedì 7 luglio, nella Sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo, si è svolta la conferenza stampa di presentazione del progetto #PortamiInAscoli, che vedrà arrivare in città dall’8 al 10 Luglio un gruppo selezionato di blogger, creator e influencer provenienti da tutta Italia, che andranno alla scoperta di Ascoli Piceno e dei suoi tesori, dei suoi vicini Monti Sibillini e soprattutto delle emozioni che si possono vivere in una settimana folkloristica come quella della Quintana in onore di Madonna della Pace.

Erano presenti alla conferenza il sindaco Marco Fioravanti, la responsabile del progetto Ilaria Barbotti di Ilaria Barbotti Digital Atelier e la creator digitale Evelina Silvestroni, su ig @a_r_t_i_t_u_d_e/ e la responsabile della comunicazione per Visit Ascoli, Letizia Bellabarba, dell’agenzia Diecinodi.

