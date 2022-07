ASCOLI PICENO – La Ginnastica dinamica militare italiana arriva in Piazza del Popolo: domenica 17 luglio, alle ore 19, si terrà la presentazione del corso, con una lezione di prova. La Gdm è una disciplina sportiva riconosciuta e certificata Coni che consiste in esercizi a corpo libero: si lavora a piedi nudi, per stimolare la circolazione e migliorare la postura, completamente a corpo libero, quindi con esercitazioni in contro resistenza.

“Siamo felici di ospitare questa manifestazione – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – che conferma e rafforza la vocazione sportiva della nostra città. Questa tipologia di ginnastica si rivolge a un’ampia fascia di popolazione, dando così modo a chiunque di poter migliorare la propria forma fisica grazie ai sani principi che lo sport da sempre veicola”.

Il costo della quota assicurativa obbligatoria per partecipare alla prova di domenica 17 luglio è di 10 euro, prenotazioni via Whatsapp al numero 348.0313630 indicando nome, cognome e città.

L’assessore allo sport, Nico Stallone, ha aggiunto: “Questa disciplina ha come nucleo il concetto di gruppo, creando coesione e affiatamento tra gli atleti. L’obiettivo della Gdm è avere una preparazione completa del proprio corpo in modo salutare, dinamico e naturale: per questo abbiamo accolto con piacere la proposta di una prova dimostrativa nella nostra città, dando così la possibilità di partecipare a chiunque fosse interessato”.

In provincia e nel vicino Abruzzo ci sono altri centri dove praticare la Ginnastica dinamica militare: Colli del Tronto, Val Vibrata, San Benedetto del Tronto e Martinsicuro. Daniele Mozzoni, istruttore ad Ascoli e Colli, ha spiegato: “In pochi anni abbiamo accolto molti atleti e atlete. Inizialmente a qualcuno “spaventava” la parola militare, ma questo termine sta a indicare una certa disciplina, ordine, puntualità e soprattutto il comando nell’esecuzione degli esercizi imposto dall’istruttore stesso. Chi entra a far parte di questa famiglia si accorgerà fin da subito che non è solo sport, ma un vero stile di vita: ci alleniamo duramente, ma allo stesso tempo ci divertiamo”.

Gli orari:

Gdmi Ascoli Piceno ogni lunedì e mercoledì ore 20

Gdmi Colli del Tronto ogni martedì e giovedì ore 20

