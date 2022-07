Sul posto il 118 e i Vigili del Fuoco per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte, anche le Forze dell’Ordine per i rilievi

ACQUASANTA TERME – Scontro nella mattinata del 10 luglio.

Incidente stradale sulla Salaria fra Acquasanta Terme e Arquata del Tronto fra mezzi per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto il 118 e i Vigili del Fuoco per i soccorsi alle persone rimaste coinvolte, anche le Forze dell’Ordine per i rilievi.

Allertata anche un’eliambulanza.

Seguiranno aggiornamenti.

