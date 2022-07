raggiunto l’accordo col Monza per il trasferimento a titolo definitivo di Giuseppe Bellusci in bianconero.

ASCOLI PICENO – Altro tassello importantissimo appena inserito, raggiunto l’accordo col Monza per il trasferimento a titolo definitivo di Giuseppe Bellusci in bianconero.

Il difensore, ha firmato un accordo biennale, proseguirà la sua avventura con l’Ascoli, dopo aver fornito un gran contributo la stagione scorsa per il raggiungimento dei playoff. Il calciatore si è unito al gruppo, partito stamane per Cascia, per mettersi a disposizione di Mister Bucchi. Una vera colonna per la difesa.

I bianconeri questa mattina sono partiti alla volta di Cascia, dove nel pomeriggio svolgeranno il primo allenamento sul campo dell’Hotel La Reggia.

Questi i calciatori saliti sul pullman in direzione Umbria:

PORTIERI: Bolletta, Guarna, Leali, Raffaelli

DIFENSORI: Baschirotto, Botteghin, Falasco, Giordano, Luciani, Quaranta, Salvi, Tavcar

CENTROCAMPISTI: Buchel, Caligara, Castorani, Collocolo, Eramo, Fontana, Franzolini, Saric

ATTACCANTI: Bidaoui, Ciciretti, De Paoli, Dionisi, Iliev, Lungoyi, Palazzino, Re, Ventola

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.