COMUNANZA – Si è svolto nel pomeriggio di sabato 9 luglio al Parco Urbano di Comunanza il primo Color Day party nelle Marche dopo lo stop causato dalla pandemia.

“Color your summer”, questo il nome dell’evento quest’anno, che nell’assolato pomeriggio estivo ha attirato come sempre centinaia di partecipanti, si è svolto secondo il tradizionale format che vede prendere forma attraverso lanci in aria e tra il pubblico delle colorate polveri biodegradabili dipingendo grandi e piccoli con i sgargianti colori del festival.

Un importante segno di ripresa per il territorio dell’hinterland, portato avanti dai giovani del luogo che, in accordo con l’Amministrazione comunale, si impegnano per dar vita ad eventi che puntano ad unire la comunità. In line-up si sono esibiti i Dj Slender, Mirko Virgili e [email protected], voice Pepi.

“Color your summer”, curato e organizzato come sempre dai ragazzi e ragazze del Movimento Giovanile di Comunanza, ha visto anche la co-partecipazione di Impero Mmxiv, secondo una comune ottica che mira a sviluppare sinergie tra le organizzazioni e associazioni giovanili del territorio per far crescere la comunità giovanile del Piceno.

