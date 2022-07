AMATRICE – Prima uscita stagionale per i bianconeri nel pomeriggio di ieri mercoledì 13 luglio, al “Paride Tilesi” di Amatrice contro la locale formazione, militante nel campionato di Promozione laziale. Termina 9-0 per l’Ascoli, con doppiette di Lungoyi e Ventola nella ripresa.

Prima della partita, una delegazione di entrambe le squadre si è recata al “Parco Minozzi”, vicino allo stadio “Tilesi”, per rendere omaggio alle vittime del sisma del 2016 di fronte al monumento a loro dedicato.

All’intervallo della partita, sul terreno di gioco del “Tilesi”, scambio di omaggi fra il Presidente dell’Amatrice Tito Capriccioli, il Presidente dell’Ascoli Carlo Neri e il Consigliere Comunale Giorgio Nibbi.

Questo il commento di Mister Bucchi al termine dell’amichevole: “L’aspetto positivo è di aver intravisto le cose che stiamo provando, qualcosa di diverso rispetto a quello che i ragazzi erano abituati a fare lo scorso anno, lavoriamo da pochissimi giorni, ma mi sono piaciuti l’impegno e la voglia nel proporre, su tutto il resto dobbiamo migliorare, ma la condizione è quella che è, si tratta della prima uscita, c’è grandissima voglia, ma le gambe non girano ancora al meglio. Sono arrivati giocatori giovani ma ben avviati, dobbiamo essere bravi a fargli prendere confidenza con la squadra e la categoria. Una preparazione particolare quest’anno ci ritroviamo con 5 settimane, una preparazione più veloce stiamo cercando di farlo in maniera impegnativa con le doppie sedute anche per la tattica e la conoscenza del gruppo. I tifosi anche qui dobbiamo cavalcare il loro entusiasmo so quanto ci tengono e questa squadra suderà per la maglia, affinità tra squadra e tifosi e lavoriamo per fare un bel campionato. Una partita con un risvolto sociale per quel poco che possiamo fare abbiamo visto quanti strascichi ancora dopo il 2016 per noi solo voglia nel nostro piccolo di dare una mano”.

AMATRICE (4-4-2): Pezzotti; Di Francia, Campagna, Rendina, Cenfi; Pirozzi, Santarelli, Pagliuca, Lippoli; Maisto, Colangeli. All.: Desideri

ASCOLI (4-3-3): Leali (1’ st Guarna); Donati (1’ st Salvi), Botteghin (1’ st Bellusci), Luciani, Falasco (1’ st Giordano); Collocolo (1’ st Franzolini), Caligara (1’ st Eramo), Fontana (1’ st Saric); Re (33’ pt Palazzino, 1’ st Ciciretti), Dionisi (1’ st De Paoli, 30’ st Ventola), Bidaoui (1’ st Lungoyi). A disp.: Raffaelli. All. Bucchi

ARBITRO: Symonets di Tivoli

RETI: 26’ pt Re (A), 29’ pt Dionisi (A), 45’ pt Palazzino (A), 11’ st De Paoli (A), 22’ st e 26’ st Lungoyi (A), 29’ st Eramo (A), 38’ e 42’ st Ventola (A)

