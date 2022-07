La squadra intervenuta sul posto con autobotte e autoscala ha spento le fiamme e sono in tutt’ora in corso le operazioni di messa in sicurezza

ASCOLI PICENO – Di seguito una nota stampa, giunta in redazione il 15 luglio, dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno.

I vigili del fuoco dalle ore 18 circa, stanno intervenendo per l’incendio di un appartamento in via Adriatico ad Ascoli Piceno.

La squadra intervenuta sul posto con autobotte e autoscala ha spento le fiamme e sono in tutt’ora in corso le operazioni di messa in sicurezza.

Non risultano persone coinvolte dall’incendio.

Sul posto vigili urbani e 118.

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.