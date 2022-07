Un lavoro che durerà ancora diverse ore, uomini impegnati in più zone e il vento non aiuta

MONSAMPOLO DEL TRONTO – Ancora Vigili del Fuoco impegnati nella giornata del 15 luglio.

Bosco in fiamme vicino a Monsampolo del Tronto per cause in fase di accertamento.

Sul posto i pompieri impegnati nello spegnimento del rogo.

Un lavoro che durerà ancora diverse ore.

