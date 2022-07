Si è tenuta nella serata di ieri 15 luglio, all’Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria, la cerimonia di presentazione del calendario di Serie B 22/23. Per il Club di Corso Vittorio Emanuele c’era il Presidente Carlo Neri.

L’Ascoli debutterà al Del Duca il 13 agosto con la Ternana. Il 20 agosto, nella 2^ giornata, ancora in casa, questa volta con la Spal. La prima trasferta è in programma il 27 agosto contro la neo promossa Palermo.

A commentare il calendario dell’Ascoli Mister Bucchi, direttamente dal ritiro di Cascia:

“Iniziare con un doppio turno in casa è senz’altro una particolarità, che ci deve spingere a partire forte per sfruttare al meglio il fattore casalingo e la spinta del nostro pubblico. Nelle prime sei giornate avremo quattro incontri al Del Duca e, quindi, vogliamo che i tifosi ci diano una grande spinta, abbiamo bisogno di energia e di supporto spassionato. Invito i tifosi ad abbonarsi e a sostenerci fin da subito come hanno mostrato in occasione dell’amichevole di Amatrice. Faccio fatica a distinguere fra club neo promossi e non perché sono tante le squadre dal grande blasone; sarà una Serie B bellissima, ci sono tante squadre forti e piazze importanti, sarà un campionato duro per tutti, anche per gli avversari. Ottobre e dicembre sono i due mesi col maggior numero di partite e, quindi, bisogna essere bravi ad arrivarci con un certo carico di entusiasmo, che solo i risultati sanno dare, e gestendo al meglio le risorse fisiche e mentali”

