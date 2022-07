ASCOLI PICENO – Mercoledì 20 luglio 2022 a partire dalle ore 16 a Castel Trosino di Ascoli Piceno sarà possibile partecipare al workshop di trampoli organizzato dalla Compagnia dei Folli ed ideato all’interno del progetto europeo “Trainart- building new skills for innovative businnes models in the performing arts sector“.

La Compagnia dei Folli, in quanto associata al Consorzio Marche Spettacolo, partner del progetto Trainart, ha avuto la possibilità di ideare questa azione pilota volta a creare un momento di formazione culturale in un’area rurale. Il workshop sarà anche l’occasione per avvicinare giovani all’arte di strada e di immagine che i Folli praticano da quasi quarant’anni e che è divenuta per molti un’attività lavorativa.

Il laboratorio di trampoli è aperto a tutti, dai 16 ai 30 anni d’età e si svolgerà all’interno del borgo di Castel Trosino, paese di nascita della Compagnia dei Folli che darà la possibilità di provare ed apprendere le nozioni basilari per l’utilizzo dei trampoli.

I partecipanti saranno suddivisi in tre gruppi (16 -17-18) che avranno la possibilità di essere seguiti ed istruiti dagli attori della compagnia.

Per partecipare è necessaria la prenotazione sul sito www.casteltrosino.it oppure telefonando al 327-4940337 ed un abbigliamento comodo. Il laboratorio è totalmente gratuito in quanto Trainart è cofinanziato dal programma Europa Creativa della Commissione Europea.

Al termine dei laboratori sarà possibile organizzarsi liberamente per la cena, infine alle 21 sarà prevista una piccola sorpresa a cura della Compagnia dei Folli. L’evento di mercoledì 20 luglio si inserisce all’interno di una stagione di spettacoli particolarmente ricca per la Compagnia dei Folli. Da aprile, infatti, gli attori ascolani sono stati impegnati in diversi grandi eventi sul territorio italiano, riscuotendo sempre grande successo. Info: www.casteltrosino.it oppure 327-4940337

