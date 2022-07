OFFIDA – Grande successo ad Offida, domenica 17 luglio, per l’inaugurazione, nella Sala Lettura di Corso Serpente Aureo, della mostra “Joy“, la collettiva di Arte Contemporanea, ideata da Laura Vagnarelli, allestita sotto i portici del centro cittadino con le opere di Fabio Nepi, Alessandro Alesiani e Massimiliano Nespeca. Sono intervenuti il sindaco Luigi Massa e l’assessore alla cultura Isabella Bosano.

“Con questa mostra abbiamo voluto dare spazio a chi, pur coltivando un talento non aveva ancora trovato il coraggio di mettersi in mostra. Il posto più giusto per farlo ci è sembrato non una galleria d’arte, ma i portici di Offida, perché esprimono meglio quello che noi siamo e cioè delle persone con degli interessi, e soprattutto delle persone che amano stare insieme, incontrarsi, parlare, che è quello che si fa proprio nei portici. Con Joy abbiamo voluto mettere insieme creatività e socialità – ha spiegato Laura Vagnarelli.

“Sono da sempre convinta che l’arte sia l’espressione più autentica di noi stessi, quando noi facciamo arte ci sveliamo agli altri, ma anche a noi stessi per quello che siamo davvero. Durante la preparazione di Joy abbiamo scoperto che tanti cittadini offidani sono in privato degli artisti, ma non trovano ancora il coraggio di esprimersi pubblicamente, e allora io spero che saranno proprio loro i protagonisti della prossima edizione di Joy – ha aggiunto.

L’esposizione rimarrà aperta fino al 21 luglio, tutti i giorni, dalle ore 18 alle ore 23.

