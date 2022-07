ASCOLI PICENO – È nata, con l’iniziativa “Ascoliva Plus”, messa a punto dall’organizzazione di Ascoliva Festival ( in programma nel capoluogo piceno dal 10 al 21 agosto), la rete di accoglienza dei visitatori della città con sconti e agevolazioni nel periodo di svolgimento dell’importante festival enogastronomico che vede come protagonista l’oliva ripiena ascolana del Piceno Dop e che ogni anno attira in città migliaia di turisti.

Dopo la chiusura dei termini, sono 35 le attività cittadine culturali, turistiche e commerciali, che hanno aderito all’iniziativa condivisa dagli organizzatori di Ascoliva con l’Amministrazione comunale di Ascoli e che ha visto anche la collaborazione di Confcommercio e dell’associazione Wap.

Dal 10 agosto, dunque, le 35 attività che fanno parte della rete di “Ascoliva Plus” e che figurano anche nella guida ufficiale di Ascoliva Festival 2022 da distribuire sul territorio piceno e sulle spiagge dall’Abruzzo a San Benedetto per arrivare fino al Fermano, offriranno sconti e agevolazioni a tutti coloro che si presenteranno con il coupon incluso nel biglietto per acquistare le degustazioni del festival gastronomico.

Tra le adesioni figurano anche quelle dei Musei civici, per l’ingresso scontato nelle varie sedi espositive, e del trenino turistico “Ascoli Explorer”. L’obiettivo è stimolare tutti i visitatori del festival a scoprire il centro storico ascolano nel suo complesso e anche negozi, locali e servizi della città. I turisti, guida alla mano, potranno andare alla ricerca di sconti e agevolazioni attraverso l’elenco delle attività (consultabile anche sul sito www.ascoliva.it ) cogliendo l’occasione anche per visitare gli scorci più belli e suggestivi del cuore del capoluogo piceno.

