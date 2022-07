ASCOLI PICENO – Si è aperta la seconda fase di formazione del “Biciplan”, progetto finalizzato a definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere lo sviluppo di tutti gli aspetti legati alla ciclabilità e all’intensificazione dell’uso della bicicletta come mezzo di trasporto per esigenze quotidiane e attività turistiche, nonché volto al miglioramento della sicurezza di ciclisti e pedoni.

Giovedì 21 luglio, a partire dalle ore 17, presso la Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani in Piazza del Popolo si terrà il secondo Workshop aperto alla cittadinanza: un processo partecipativo e di consultazione con tutta la comunità, per lavorare insieme su un tema di interesse collettivo. Il workshop sarà articolato in due momenti: il primo con la presentazione del “Biciplan preliminare” adottato e alcuni interventi di approfondimento e zoom tematici; il secondo momento vedrà i partecipanti dividersi in tavoli all’interno del Workshop, con lo scopo di avere feedback sul Biciplan e una raccolta/verifica di proposte di azioni progettuali da inserire nella versione finale del Biciplan.

“Vogliamo far sì che il tema della ciclabilità sia portato avanti con un confronto aperto a tutta la popolazione – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – perché è fondamentale avere il contributo partecipativo di chi quotidianamente usa la bici, così da mettere in rilievo le criticità da superare e i punti di forza da valorizzare. Questo percorso sarà molto importante per arrivare alla redazione del BiciPlan definitivo e disegnare la città del futuro nel modo in cui la vogliono gli ascolani”.

Per l’occasione, negli spazi di Palazzo dei Capitani saranno presentati i lavori finali del laboratorio pre-laurea di Pianificazione Territoriale e Paesaggistica, della Scuola di Ateneo di Architettura e Design. Il laboratorio, coordinato dal professor Elio Trusiani e dal titolo “Urbanistica tattica. Strategie e progetti per lo spazio pubblico”, si inserisce nel quadro programmatico avviato dall’amministrazione comunale con l’istituzione del ”Osservatorio permanente sulla Mobilità Sostenibile e sulla Qualità dell’Abitare”.

Per partecipare al workshop di giovedì 21 luglio è possibile prenotarsi al link: https://biciplanascolipicenosecondoworkshop.eventbrite.it

Tutte le info sul Biciplan: https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20310

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.