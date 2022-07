ASCOLI CALCIO – Si delinea il calendario della serie B che inizierà ad agosto. La Lega B ha comunicato date e orari delle prime tre giornate del Campionato Serie B 2022/23:

1^ ASCOLI-TERNANA domenica 14 agosto 20:45 – stadio Del Duca

2^ ASCOLI-SPAL sabato 20 agosto 20:45 – stadio Del Duca

3^ PALERMO-ASCOLI sabato 27 agosto 20:45 – stadio Barbera

La squadra intanto è impegnata in doppie sedute di lavoro giornaliere nel ritiro dell’hotel La Reggia a Cascia. Nella mattinata di ieri il gruppo è stato impegnato in messa in azione e forza funzionale, abbinata ad esercitazioni specifiche con la palla; nel pomeriggio messa in azione, partitelle a tema e lavoro metabolico. Anche oggi doppia seduta.

CALCIO MERCATO IN USCITA

Trasferimento a titolo temporaneo di Giacinto Danilo Ventola alla Recanatese. Rinnovo del contratto fino al 2026 con Amine Ghazoini e trasferimento a titolo temporaneo alla Vis Pesaro del difensore.

