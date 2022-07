Si parte venerdì 22 luglio a Sant’Omero per un aperitivo esclusivo organizzato sulla splendida terrazza del Black and White: una location nuova, elegante e raffinata, tutta da scoprire.

Per la serata lo staff del locale ha organizzato un evento davvero intrigante: la degustazione di tre spumati prodotti dalla prestigiosa casa vinicola veneta Cà di Rajo, abbinata ad altrettante portate a base di pesce.

Alle 21.45, poi, si accenderanno le luci e saliranno sul palco i Distretto 13 per una notte di festa e rock and roll.

Sabato 23 luglio la band si sposterà ad Ascoli Piceno per il Romana Beer Festival: una manifestazione che è diventata una pietra miliare dell’estate ascolana.

Una selezione estremamente accurata di birre ed una kermesse musicale nello splendido giardino dell’ex-Tirassegno.

Tra stands gastronomici e innumerevoli linee di birra, alle 22.00 inizieranno a ruggire le valvole degli amplificatori e prenderà il via il “Distretto 13 Rock Party”: due ore e mezzo di musica live da ballare e cantare senza sosta.

Domenica 24 luglio la crew dei Distretto 13, di buon mattino, salirà in verso l’Appennino, per “dare fuoco alle polveri” del “Rock Pasta Party” organizzato in occasione della “Cicloturistica Montegallo Bike Tour” organizzata da Montegallo Bike Tour e Casteltrosino Superbike.

Il capoluogo appenninico sarà invaso da una coloratissima moltitudine di atleti che, dopo aver preso parte all’evento sportivo, si raduneranno presso la Pineta Taliani per un pomeriggio di festa: il Rock Pasta Party con i Distretto13, un fantastico DJ set, stands gastronomici e fiumi di birra.

L’evento è ovviamente aperto anche ad accompagnatori, amici e tifosi.

“È indubbiamente un modo stupendo di vivere l’estate” racconta sorridendo Massimo Lori “È faticoso ma, per fortuna, abbiamo la possibilità di vivere la nostra passione per la musica insieme ad un sacco di amici. La stagione estiva finalmente sembra aver portato nuova linfa alla musica dal vivo e per questo dobbiamo dire grazie agli organizzatori degli eventi che con tenacia e sacrificio concretizzano idee e danno vita a manifestazioni interessanti e divertenti. Mi permetto di ringraziare anche tutti i musicisti locali, anche quelli che purtroppo non conosco personalmente, perché l’impegno di portare la musica “live” nelle piazze e nei locali permette a questo tipo di intrattenimento di continuare ad essere vivo e di raccogliere i favori del pubblico. Sono da sempre convinto del fatto che la collaborazione ed il sostegno reciproco siano le componenti fondamentali per garantire lunga vita alla musica dal vivo.”

Nel weekend tre eventi interessanti i cui dettagli sono disponibili nelle pagine social dei DISTRETTO 13 e degli organizzatori dei singoli eventi.