ASCOLI PICENO – Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato che il 1° maggio 2023 nel giorno della Festa del Lavoro verranno consegnate le decorazioni della “Stella al Merito del Lavoro” ai soggetti insigniti.

L’istruttoria delle proposte di conferimento delle decorazioni è curata dal predetto Dicastero per il tramite degli Ispettorati Interregionali del Lavoro e degli Ispettorati Territoriali del Lavoro aventi sede nei capoluoghi di Regione.

Le proposte possono essere inoltrate dalle Aziende, dalle Organizzazioni Sindacali ed Assistenziali o direttamente dai lavoratori interessati e devono essere presentate ai predetti Ispettorati Interregionali del Lavoro, anche per il tramite dei relativi Ispettorati Territoriali, entro e non oltre il 14.10.2022 corredate dai seguenti documenti in carta semplice:

Autocertificazione relativa alla nascita Autocertificazione relativa alla cittadinanza italiana Attestato di servizio e dei servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento indicando l’attuale o l’ultima sede di lavoro Attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda Curriculum vitae Autorizzazione da parte dell’interessato al trattamento dei dati personali Residenza, recapito telefonico ed e-mail ove disponibile.

Le attestazioni di cui ai punti 3 e 4 ed eventualmente il “curriculum vitae” di cui al punto 5 possono essere anche contenuti in un documento unico rilasciato dalla Ditta presso cui il lavoratore presta servizio.

Per ogni eventuale informazione, il candidato potrà rivolgersi direttamente alle strutture competenti: Ispettorati Interregionali del Lavoro e Ispettorati Territoriali del Lavoro aventi sede nei capoluoghi di Regione.

