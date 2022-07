L’uomo, dichiarato in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato posto a disposizione della Magistratura ascolana

Ad Ascoli Piceno, i Carabinieri della Compagnia hanno rintracciato e tratto in arresto un 35enne ascolano, conosciuto alle forze dell’ordine, poiché avrebbe ceduto sostanze stupefacenti a due suoi coetanei del posto, rintracciati e perquisiti dai militari operanti che rinvenivano e sequestravano delle dosi di stupefacente. La successiva perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione del 35enne, permetteva agli operanti di rinvenire e sequestrare quasi 300 grammi tra eroina, hashish e marijuana, 210 grammi di metadone e quasi 2 mila euro in contanti, sequestrati, insieme allo stupefacente, poiché probabile frutto dell’attività di spaccio. L’uomo, dichiarato in arresto per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è stato posto a disposizione della Magistratura ascolana. Nei prossimi giorni verrà interrogato e potrà fornire la propria versione ai fatti contestati;

Copyright © 2022 Riviera Oggi, riproduzione riservata.