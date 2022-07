ASCOLI PICENO – Con l’Ordinanza dirigenziale n. 453 del 19 luglio 2022 l’Amministrazione comunale dispone di istituire, dalle ore 16:00 del giorno 22 luglio alle ore 3:00 del giorno 23 luglio p.v.:

1) l’interdizione della circolazione veicolare, compreso il trasporto urbano ove previsto, in:

P.zza Immacolata;

V.le B. Croce – tratto P.zza Immacolata / Via Aosta, in ambo le carreggiate;

Via A. Murri;

Via V.E.Orlando tratto Via Pisa / P.zza Immacolata;

Via Pesaro;

Via Ravenna ( immissione su Viale B.Croce);

Via Firenze ( accesso da Via A.Murri);

Via Urbino – tratto P.zza Immacolata a Via E.Mari;

Via Kennedy – tratto P.zza Immacolata – Via Recanati;

Via Montecassino;

Via Fermo;

Via Fabriano;

Via E.Mari da Via Urbino a Via Recanati;

2) il divieto di sosta rimozione coatta, su tutti i lati, in:

P.zza Immacolata;

V.le B .Croce – tratto P.zza Immacolata / Via Aosta ambo le carreggiate;

Via A.Murri;

Via V.E.Orlando tratto Via Pisa / P.zza Immacolata;

Via Pesaro;

Via Urbino da P.zza Immacolata a Via E.Mari;

Via Kennedy – tratto P.zza Immacolata – Via Recanati;

Via Fermo;

Via Fabriano;

Via E.Mari da Via Urbino a Via Recanati.

https://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21117

