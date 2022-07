ASCOLI PICENO – L’Ascoli Calcio comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Lecce le prestazioni sportive di Lorenco Šimić. Nato il 15 luglio 1996 a Split, in Croazia, Šimić ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno.

Difensore cresciuto nelle giovanili dell’Hajduk Spalato, Šimić nella s.s. 2016/17 viene acquistato dalla Sampdoria, che l’anno seguente lo cede all’Empoli. Resta in Toscana i primi sei mesi, scendendo in campo 15 volte e segnando 3 gol, mentre nella seconda parte della stagione torna in A con la maglia della Spal. A Ferrara resta un anno e mezzo, totalizzando 14 presenze e 1 gol. Nella s.s. 2019/20 rientra in Croazia, nel Rijeka, ma a metà stagione approda nel massimo campionato slovacco nelle file del Dunajska Streda. Segue l’esperienza di un anno e mezzo coi polacchi dello Zaglebie Lubin, con cui realizza in 26 presenze 6 gol fra Campionato e Coppa. Nell’ultimo mercato invernale torna nella Serie B italiana, nelle file del Lecce, con cui vince il campionato scendendo in campo 7 volte.

USCITE

Il difensore Francesco Semeraro si trasferisce a titolo definitivo di al Gubbio. Trasferimento a titolo definitivo anche per l’attaccante Davide Di Francesco al Monterosi

