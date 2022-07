Escursione notturna, concerto all’alba, lezione spettacolo di Cesare Catà e conclusione in musica.

ASCOLI PICENO – Penultimo appuntamento per l’edizione 2022 del Festival dell’Appennino. “Dalla Sibilla alla Dea Cupra. Dall’alba al tramonto”, una giornata speciale, che inizierà con l’escursione notturna della notte tra sabato 23 e domenica 24 e che dai Monti Sibillini arriverà al mare.

Il ritrovo per l’escursione è alle 2:45 a Collina (frazione di Montemonaco) ai piedi della strada bianca per la salita sul monte Sibilla. Da lì sarà utilizzata una navetta (la strada è interdetta al transito) per raggiungere il Rifugio Sibilla punto di partenza della camminata con la guida Niko Orsini fino alla sella del Monte Zampa, dove si attenderà il sorgere del sole e si ammirerà l’alba.

Il percorso di livello E (escursionistico) è di 1,7 km all’andata e altrettanti al ritorno (3,4 km complessivi) per una durata di 1 ora/1 ora e mezza circa, a tratta, con dislivello di 225 mt.

Si tornerà a piedi al Rifugio Sibilla: ad attendere la carovana ci sarà il concerto “Suoni ed echi del paesaggio” del duo Savoretti/Mina, composto da Francesco Savoretti (tapan preparato, percussioni elettroniche, oggetti sonori, effetti, tamburi a cornice) e Fabio Mina (flauto, scacciapensieri, synth, field recording, effetti analogici).

Il flautista e il percussionista utilizzano i loro strumenti cercandone le caratteristiche più nascoste ed estendendone le possibilità con elettronica dal vivo, effetti, sintetizzatori, spingendosi oltre i generi, tra improvvisazione e composizione, creando una musica avvolgente, imprevedibile, in cui gli elementi contrastanti dialogano tra loro.

La partecipazione agli eventi è gratuita e per informazioni e/o effettuare la prenotazione della navetta è possibile scrivere una mail all’indirizzo [email protected] o telefonare/mandare un messaggio Whatsapp al numero 333.90533220

Il Festival, giunto alla sua tredicesima edizione, sotto la guida di Bim Tronto e Mete Picene, con la direzione artistica dell’associazione Appennino Up, continua a mantenere il focus su rigenerazione e valorizzazione del Piceno, con un’attenzione particolare alle aree interne, attraverso la promozione di un turismo lento, sostenibile, accessibile, a forte caratterizzazione culturale.

Tutte i dettagli riguardanti il calendario degli appuntamenti sono reperibili sul sito www.festivaldellappennino.it.

