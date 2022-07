Cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, giunte sul posto dell’incendio

ASCOLI PICENO – Attimi di tensione nel tardo pomeriggio del 22 luglio nel capoluogo.

Auto in fiamme, per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, davanti al Tribunale di Ascoli Piceno.

Sul posto i pompieri per lo spegnimento del rogo.

