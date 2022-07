OFFIDA – Serata di grande musica, quella del 22 luglio, nel Piceno.

Esibizione elettrizzante di Madame ad Offida in piazza del Popolo.

“Madame in tour”, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Vivo Concerti in collaborazione con Big Picture Management e Sugar Music ha prodotto il concerto odierno organizzato da Eclissi Eventi ed Elite Agency Group in collaborazione con il Comune di Offida.

Per le tantissime persone presenti in piazza del Popolo è stata l’occasione di vedere all’opera l’artista rivelazione del 2021 con le canzoni che hanno segnato il suo esordio discografico “Madame”, album certificato Doppio Disco di Platino pubblicato da Sugar Music e che contiene i singoli “Baby” (disco di Platino), “Marea” (3 volte Platino), “Tu mi hai capito” (2 volte Platino), “Luna” (oro) e il brano sanremese “Voce” (4 volte Platino).

Per visualizzare la nostra diretta da piazza del Popolo, clicca qui.

L’elenco di successi firmati da Madame comprende anche il singolo certificato Platino “Sciccherie”, l’oro di “17”.

Ottima interazione anche con il pubblico, a metà concerto Madame ha inscenato una sorta di “confessionale” dove moltissimi fan hanno potuto rivelare a cielo aperto i segreti più intimi, da quelli divertenti ma anche seri e riflessivi.

Applausi ed emozioni per Madame da tutto il pubblico offidano, rimasto rapito dalla performance della cantautrice.

